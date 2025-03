Teatro nei borghi, in scena a Varzo "Spirito giocoso"

La compagniadellozio torna in scena con la rassegna “Teatro nei borghi”: sabato 15 marzo alle 21.00 il teatro Alveare di Varzo ospita “Spirito giocoso”, spettacolo inizialmente in programma all’inizio di febbraio e rimandato a causa di un problema di salute di un membro del cast. Per questo, chi fosse già in possesso del biglietto per la data originaria, potrà utilizzarlo.

“Spirito giocoso” è una produzione dell’associazione culturale Arte ed è diretto da Andrea Gherardini. Questa la trama dello spettacolo: per documentarsi sul fenomeno dello spiritismo Condomine organizza insieme alla seconda moglie Ruth una seduta spiritica, con la collaborazione della bizzarra medium Madamme Arcati, una coppia di amici, i signori Bradmand e della cameriera di casa Edith. Durante la seduta, per errore, viene evocato lo spirito della prima moglie di Charles, Elvira, la quale si materializza nella casa dei Condomine risultando però visibile solo al marito scatenando da qui, una serie di equivoci e colpi di scena che si succederanno fino a un finale a sorpresa.

“Spirito giocoso” è un brillante lavoro che si riallaccia alla tradizione della più tipica commedia inglese e in modo particolare alla “darwing room commedy”: la commedia da salotto, un genere sviluppatosi in Gran Bretagna durante l’epoca vittoriana. L’opera mette in scena con grande umorismo i paradossi del matrimonio, il grande cinismo e i sentimenti superficiali che animano i personaggi della commedia, regalando uno spettacolo che diverte tra gli equivoci e gli “incidenti domestici” causati dallo spirito che abita la scena.

La commedia è diretta da Andrea Gherardini, che ne interpreta anche il protagonista. Con lui in scena Monica Letizia, Vittoria Galante Proserpio, Fabiola Strim, Gessica Colli, Gian Maria Ferraris, Elisa Modelli. Le musiche sono a cura di Romano Ricca e l’aspetto tecnico è curato da Leonardo Locatelli.