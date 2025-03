XII Congresso Nazionale CSEN, il Presidente del Comitato Piemonte Gianluca Carcangiu: “È necessario accettare il cambiamento” VIDEO

Presente al XII Congresso Nazionale CSEN, svoltosi a Fiuggi fra il 7 e il 9 marzo, il Presidente del Comitato Piemonte Gianluca Carcangiu, che durante l’incontro ha evidenziato le opportunità del primo ente di promozione sportiva in Italia e le sfide che oggi si trova ad affrontare.

“Impegno costante e spirito di adattamento rappresentano alcune fra le capacità necessarie a mantenere il primato – esordisce il Presidente - Essere il primo ente di promozione sportiva in Italia significa farsi carico in maniera responsabile dei bisogni delle associazioni e garantire un supporto costante, mantenendo i sodalizi presenti sul territorio. Senza una rete di collaborazione matura e stabile, non sarebbe possibile offrire un supporto capillare”.

Durante il congresso sono emerse le sfide del cambiamento continuo e di come un periodo di transizione stia assumendo le vesti di una nuova normalità: “Dobbiamo accettare il cambiamento rapido e sconvolgente, rimanere immobili significherebbe arrendersi. La chiave è mantenere la prontezza e la capacità di adattamento. I giovani potrebbero fronteggiar le attuali difficoltà e inserirsi nel tessuto associativo; le ultime ricercano evidenziano ottime tendenze alla cooperazione.