Nuove nevicate in alta quota: rischio valanghe marcato sul Vco

Dopo le abbondanti nevicate che si sono verificate tra domenica 9 e lunedì 10 marzo, sono previste nuove precipitazioni nevose sull’arco alpino, e in particolare sui settori sudoccidentali e meridionali del Piemonte, che porteranno un aumento del rischio valanghe. È quanto riportato da Arpa Piemonte secondo i dati raccolti nelle ultime ore. L’attività valanghiva, particolarmente accentuata sui rilievi meridionali della regione, ha iniziato a manifestarsi già da lunedì mattina con valanghe spontanee anche molto grandi.

Viste le nuove nevicate in arrivo, la scarsa visibilità che accompagnerà la perturbazione renderà difficile, in particolare nella giornata di sabato, effettuare valutazioni in merito alla sicurezza degli itinerari. Il pericolo valanghe, per quanto riguarda il nord del Piemonte, e in particolare la zona del Vco, è 3-Marcato, mentre arriva fino a 4-Forte sui rilievi cuneesi.

Domenica, quando è atteso un miglioramento delle condizioni meteorologiche, sarà comunque complesso valutare le condizioni locali di pericolo. Per il fine settimana è raccomandabile prediligere itinerari sicuri e poco ripidi anche se meno remunerativi dal punto di vista sciistico.

Considerata la situazione particolarmente delicata e in evoluzione si consiglia di mantenersi aggiornati consultando la pagina web di Arpa Piemonte dedicata al pericolo valanghe.