Presentata la squadra agonistica di nuoto di Domodossola

Sabato 8 marzo, presso l'impianto sportivo di Domodossola, è avvenuta la presentazione ufficiale della squadra agonistica di nuoto sponsorizzata da Re-ef srl, che da quest'anno dopo anni di assenza parteciperà al campionato regionale federale affiliazione Fin e al campionato nazionale Csi che si terrà a Lignano Sabbiadoro a metà maggio. Gli atleti, seguiti dagli allenatori Marco Barini e Luciano Prini, si cimenteranno sia nelle gare indoor del circuito regionale lombardo che di acque libere. Inoltre, come novità assoluta l'impianto ha deciso da questa stagione di affiliarsi alla Fitri (federazione Italiana Triathlon) dando la possibilità a tutti gli sportivi interessati alla disciplina di tesserarsi per partecipare alle gare in calendario. “L’obiettivo – spiegano dalla società sportiva - è quello di far crescere il movimento triathlon nella comunità ossolana, costruendo per l'anno prossimo un abbonamento ad hoc per i triatleti nella prospettiva di aggiungere un valore all'impianto comune”.