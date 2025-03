In consiglio comunale variazioni di bilancio e rendiconto dell'esercizio finanziario

È convocata per martedì 18 marzo alle 20.30 la prossima seduta del consiglio comunale di Villadossola: diversi punti all’ordine del giorno.

Tra questi la ratifica di una deliberazione della giunta riguardante una variazione al bilancio, oltre all’approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2024.

La giunta discuterà anche la convenzione con Asl Vco per l’utilizzo di depositi di osservazione e degli obitori dei presidi ospedalieri di Domodossola, Verbania e Omegna e l’approvazione del valore di rimborso e delle linee guida per il servizio di distribuzione di gas naturale nell’ambito territoriale Verbano Cusio Ossola. Infine, l’approvazione del regolamento per l’affidamento di contratti pubblici sotto soglia europea.