Convocato giovedì a Domo il consiglio comunale

È convocata per giovedì 20 marzo alle 21.00 la prossima seduta del consiglio comunale di Domodossola. Otto i punti all’ordine del giorno.

Innanzitutto, si parlerà dei parcheggi blu: il consiglio dovrà approvare il progetto per la gestione del servizio di sosta a pagamento sul territorio comunale e in particolare la proposta di partenariato pubblico-privato presentata dalla società City Creen Light. A seguire si discuterà una variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025-2026-2027.

Gli altri punti all’ordine del giorno sono mozioni e interpellanze dei gruppi di minoranza. La Lega presenta tre mozioni: la prima in merito alla raccolta delle deiezioni canine e al miglioramento del decoro urbano; la seconda in merito all’attivazione di uno “sportello bollette” per l'ausilio nel passaggio a tutele graduali; infine, una mozione relativa alla possibile realizzazione di una centrale di cogenerazione a cippato e di una rete di teleriscaldamento cittadino.

Il gruppo Fratelli d’Italia presenta una mozione in merito alla viabilità della città di Domodossola. Il Partito Democratico, infine, presenta un’interpellanza relativa allo stato di abbandono di via Cioia di Monzone e una sull’eccessiva presenza di piccioni in piazza Mercato.