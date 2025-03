Pediacoop h24 Domo domina San Rocco Novara: vittoria netta per 3-0

Tutto semplice per i ragazzi della Pediacoop H24 Domo che sabato sera al Palaraccagni hanno avuto la meglio sul San Rocco Novara con un secco 3 a 0 (25-19, 25-20, 25-19). I domesi hanno disputato una partita ordinata e precisa dimostrando di essere superiori ai novaresi in tutti i fondamentali.

Nel primo set coach Nardin parte con Boschi in regia, Vsevolod opposto, centrali Sirocchi e Maiello A., schiacciatori De Grandis e Livera, libero Mancuso. I domesi partono subito avanti e sono in controllo della gara. San Rocco non riesce mai ad opporre resistenza. A metà parziale entrano per il doppio-cambio Saclusa e Borgnis. Entra anche il talentuoso Maiello S. (classe 2008). Domo continua a macinare punti e chiude 25 a 19. Un po’ più combattuto il secondo parziale. Si inizia subito con Borgnis in posto due e Iaria al centro; nel corso del set entrerà anche Pennati per Livera. Le due squadre iniziano appaiate e procedono così fino a circa metà parziale.

Sarà un buon turno al servizio del rientrante Vsevolod a chiudere il set 25 a 20. Copione simile al primo nell’ultimo parziale. Domo gioca meglio, è preciso in tutti i fondamentali e chiude meritatamente 25 a 19.La classifica nelle prime posizioni ora si è fatta molto corta e grazie a queste ultime due vittorie i domesi sono a soli 3 punti dal terzo posto. Sabato 22 però ci sarà una gara difficile al PalaIgor di Novara contro il Volley Novara. All’andata era finita 3 a 0 per i domesi, ma Novara nella seconda fase del campionato sta ottenendo risultati ottimi e ora si trova appaiata a Domodossola in classifica.