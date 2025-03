Comunità energetiche rinnovabili: con Gal Laghi e Monti due conferenze online

Il Gal Laghi e Monti segnala due incontri online dedicati alle Comunità Energetiche Rinnovabili termiche. Si tratta di conferenze organizzate dalla Compagnia delle Foreste in collaborazione con Ape-Fvg (Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia) nell’ambito del progetto “Life ConnectHeat”.

I due appuntamenti – dal titolo "Comunità energetiche termiche: il teleriscaldamento come approccio di comunità per la filiera bosco-legno-energia" - sono in programma per martedì 25 e mercoledì 26 marzo: il primo si rivolge ai tecnici forestali, proprietari e imprese boschive, mentre il secondo è dedicato agli amministratori locali. Entrambi si tengono online dalle 16.00 alle 18.00 e prevedono la partecipazione di partner d'eccezione come Ambiente Italia, Etifor, Uncem, Fiper e Aiel. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite l’apposito link.

Il progetto “Life ConnectHeat” (Community engagement for clean heat) ha l'obiettivo di migliorare e rafforzare le capacità dei governi locali di attivare in tutta Europa iniziative di comunità innovative nel campo dell’energia, attraverso processi locali partecipativi e cooperativi che portino a un aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e a una maggiore efficienza energetica del riscaldamento e del raffrescamento. Coinvolge 7 aree situate in diversi Paesi: Belgio, BL, Spagna, Croazia, Italia, Germania e Portogallo.