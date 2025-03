''Il sindaco si contraddice sulla strada della Baulina''

Il recente voto del consiglio comunale di Crevoladososla sul trasferimento di alcune proprietà comunali e sulla costituzione di servitù ad uso pubblico di una serie di mulattiere e di una strada carrabile inerenti l’ampliamento della cava Lorgino, non ha spento le polemiche sulle scelte dell’amministrazione comunale. Polemiche che Italia Nostra Vco rilancia ricordando che ‘’con pubblicazione della delibera n. 2/2025 si conclude, sul fronte del Comune, la vicenda di cava Lorgino’’.

Ora la palla passa ora alla Provincia che deve chiudere la pratica, firmando la relativa autorizzazione alla coltivazione.

Ma Italia Nostra è ancora critica sulle scelte dell’amministrazione Ferroni anche per gli accenti polemici rivolti alla associazione e al Comitato Conserviamo Crevola .

‘’Un rancore non sopito, che non avrebbe ragione di essere, non solo per il risultato raggiunto, ma anche solo se si rispettassero i rispettivi ruoli’’ scrive Italia Nostra.

L’associazione ambientalista dice che ‘’è incomprensibile il riconoscimento economico da versarsi da parte del Comune all'azienda a fronte di un trasferimento di diritti già intervenuto oper legis e attestati proprio dalla citata delibera Consiliare del 1997. Il sindaco cade in contraddizione quando ricorda che i diritti di uso pubblico sulla strada Baulina sono stati da sempre esercitati in funzione dell'accesso generalizzato alla località di Enso, proprio una delle condizioni necessarie per affermare l'intervenuta usucapione e dimenticando poi che la delibera del 1997 prevedeva anche l'onere di pagare la dismissione a privato di un demanio, onere poi non ottemperato e ora quei beni sono nella disponibilità di fatto gratuita dell'azienda’’.