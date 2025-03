Elia Cosentino conquista il Tigerking nel K1: vittoria contro l'imbattuto egiziano Marcus VIDEO

Domenica 16 marzo, il Palazzetto Pertini di Cornaredo a Milano è stato teatro di un evento emozionante che ha visto 600 atleti d'élite sfidarsi nelle discipline di Muay Thai, Kickboxing, K1, Mma e Pugilato. Il torneo, organizzato dalla WBFC, ha attirato numerosi appassionati, ma è stato il K1 a rubare la scena, grazie alla spettacolare performance di Elia Cosentino.

Il giovane campione ossolano ha affrontato un ostico avversario: C. Marcus, un fighter egiziano imbattuto e di ben 7 kg più pesante di lui. Nonostante le condizioni fisiche non ottimali a causa di un'influenza, Elia ha dimostrato tutta la sua astuzia e preparazione, riuscendo a prevalere sull'avversario solo alla terza ripresa. Una vittoria che segna il 22° successo della sua carriera, dopo i titoli europei e italiani conquistati negli anni.

Il coach e padre Luca Cosentino ha commentato il trionfo di Elia, evidenziando le difficoltà nel portare un atleta a questi livelli: "Non è mai facile salire di livello. Oltre alla stazza dell'avversario, la preparazione mentale è fondamentale. La costante disciplina, l'alimentazione e il riposo sono essenziali per prepararsi a gare così impegnative. Non dimentichiamo che Elia è ancora un ragazzino, e il mio obiettivo è che si diverta, come tutti gli altri miei promettenti atleti."

Il Team Cosentino non ha solo brillato con Elia, ma anche con i suoi debuttanti che si sono messi in mostra nel circuito: Davide Mesiano e Simone Prara nella boxe, e Luca Gherche e Riccardo Tomola nel K1 e Kickboxing. Un altro passo importante per il team che continua a far crescere giovani talenti, grazie alla serietà e al duro lavoro di tutto lo staff.

Il coach Luca ha concluso il suo intervento ringraziando tutti coloro che supportano il team: "Voglio ringraziare le persone che vedono il nostro impegno e apprezzano il sacrificio che facciamo per raggiungere questi risultati. La passione è importante, ma anche la dedizione e il sacrificio ci portano a ottenere successi come questo."