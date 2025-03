Fabio Gibertoni è il nuovo segretario del Pd di Villadossola

“Sono stato eletto per dare un forte segnale di rinnovamento che da troppo tempo il partito attendeva a Villadossola”. Così Fabio Gibertoni commenta la sua elezione come nuovo segretario del circolo del Partito Democratico di Villadossola, Pallanzeno e Valle Antrona. Nell'ambito del congresso che ha portato alla sua elezione, il Pd cittadino ha anche sostenuto la candidatura di Riccardo Brezza alla segreteria provinciale. Il giovane neosegretario ha presentato una mozione dal titolo “Si muove la città”, nel quale ha sottolineato quelli che, nella sua visione e in quella del partito, sono i punti fondamentali da affrontare per portare un concreto cambiamento.

Il primo tema è quello della sanità, e in particolare la crisi della sanità pubblica nel Vco: il Pd di Villadossola sostiene proposte quali il potenziamento delle strutture sanitarie territoriali, l’incremento dell’attrattività per il personale medico e infermieristico, la riduzione delle liste d’attesa e una denuncia al sistema dei gettonisti.

Si parla poi di lavoro e della sempre crescente percentuale di lavoratori frontalieri. Secondo Gibertoni, per far fronte a queste problematiche, diverse sono le proposte: promuovere lo sviluppo economico locale, una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori, una cooperazione transfrontaliera più efficiente, così come il sostegno alle politiche per l’occupazione giovanile.

Altro tema fondamentale, in particolare a Villadossola, è l’emergenza case popolari: “Le case popolari Atc di Villadossola rappresentano un problema che non può più essere ignorato – le parole di Gibertoni -. Il degrado in cui versano, la mancanza di manutenzione, la scarsa trasparenza nella gestione e il disagio sociale che ne deriva sono elementi che compromettono la qualità della vita di molti cittadini”.

Il neosegretario pone poi l’attenzione sulla necessità di una riorganizzazione amministrativa: “Il futuro dei nostri territori passa da una riorganizzazione istituzionale che garantisca servizi migliori e una gestione più efficiente delle risorse. La frammentazione amministrativa penalizza i piccoli comuni, la fusione tra realtà territoriali omogenee deve essere quindi, a mio modo di vedere, una priorità non più rinviabile”.

Tema importante anche quello dei trasporti pubblici, per il quale Gibertoni chiede il rinnovo della linea ferroviaria Domodossola-Novara, la riqualificazione della stazione di Villadossola e il miglioramento dei trasporti locali.

Infine, le comunità energetiche e il turismo: “Il Pd si fa carico di una promozione vera, forte e chiara delle comunità energetiche e/o solari per incentivare la produzione e la condivisione di energia rinnovabile, spiegandole ai cittadini, promuovendo un dibattito anche in consiglio comunale sul tema”. Per quanto riguarda il turismo, conclude Gibertoni, è necessaria “la promozione del territorio non sono un fenomeno marginale in epoca social e Villadossola deve davvero ripartire su questo ambito”.