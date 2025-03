Ac Vco premia i campioni locali del motorsport

Venerdì 4 aprile il Sunset Drink & Food di Domodossola – in via Piave 134 – ospita la cerimonia di premiazione del campionato sociale Ac Vco 2024, che vedrà protagonisti i licenziati sportivi che si sono distinti nel corso dell’anno nelle competizioni automobilistiche sul territorio nazionale.

La serata celebrerà i successi dei campioni locali in diverse categorie. Nel rally moderno, Alessandro Corsini conquista il primo posto tra i primi conduttori, seguito da Davide Caffoni e Igor Iani. Corsini si aggiudica anche il premio Under 25 e il Trofeo Ac Vco, confermandosi protagonista assoluto della stagione con ben tre riconoscimenti. Tra i secondi conduttori, il podio vede Mauro Grossi in prima posizione, seguito da Andrea Dresti e Mattia Rodighiero.

Nella categoria velocità, Andrea Zaniboni si assicura il primo posto, con Fabio Pizzi e Matteo Zaniboni rispettivamente al secondo e terzo posto. Per la regolarità, Roberto Viganò ottiene il primo posto, mentre nel settore abilità si distingue Giovanni Ausonia.

Saranno inoltre premiati i vincitori delle categorie speciali: Umberto Vallo (over 55), Elisa Sommariva (femminile) tra i primi conduttori, mentre tra i secondi conduttori Roberto Rossi (over 55), Paola Moia (femminile) e Mattia Rodighiero (under 25). Nel rally storico tra i secondi conduttori, il primo posto va a Pamela Mirani, seguita da Massimo Torricelli e Marco Accaroli.

La premiazione vedrà anche un riconoscimento per le scuderie che hanno contribuito ai successi sportivi della stagione: Speed Fire Asd, Mediaprom Racing Ssd Arl, Asd Novara Rally Group, Grisurallysport Asd, All Sport Mottarone Ssd Rl, Rally Team New Turmomark Ssd Arl, Kimera Racing Asd e Biella Corse Wrt.

"Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri piloti nella stagione 2024”, dichiara il presidente dell'Automobile Club Vco Giuseppe Zagami. "Questi successi testimoniano la vivacità e la competitività del motorsport nel Verbano Cusio Ossola. La serata di premiazione sarà non solo un momento per celebrare i risultati sportivi, ma anche un'occasione per rafforzare il senso di comunità che caratterizza il nostro ambiente automobilistico. Invito tutti gli appassionati a partecipare per rendere omaggio ai protagonisti di questa straordinaria stagione".