Asl, tempi d'attesa ancora alti ma in miglioramento per alcune prestazioni

Restano alti i tempi medi di attesa per chi deve sottoporsi ad esami o visite specialistiche nelle strutture dell’Asl del Verbano Cusio Ossola. La tabella del mese di marzo, pubblicata dall’As, presenta ancora una lunga serie di ‘pallini rossi’, quelli che contrassegnano le prestazioni che superano – anche di molto – i tempi medi di attesa previsti. Ma se c’è un dato da leggere positivamente è che rispetto alla tabella di febbraio alcune prestazioni sono migliorate.

Mettendo a confronto la tabelle dell’Asl risultano migliorati i tempi medi per una visita cardiologica, passati da 126 a 41 giorni, così come è scesa a 26 giorni l’attesa media per una visita cardiologica con Ecg, che era di 126 giorni a febbraio. Per una visita ortopedica a febbraio i tempi erano oscillanti tra 11 e 44 giorni, a marzo tra 11 e 16 giorni. Bene anche le visite oculistiche a marzo: tempo minimo di 10 giorni e massimo 26, mentre a febbraio oscillava tra 22 e 163 giorni. Ancora alte le attese per una visita dermatologica (minimo 8 giorni, media 88 giorni) ma certo in miglioramento rispetto a febbraio quando si oscillava tra 36 e 150 giorni.

Scese le attese minime e medie per una visita pneumologia: a febbraio i tempi erano tra 36 e 110 giorni, a marzo 42-72.

Restano alte quelle per le Tac. Il paragrafo per le tomografie è contrassegnato da un profondo rosso con tempi medi che superano i 172 giorni di attesa sino a oltre 199 giorni, ma anche qui in raffronto a febbraio i tempi sono scesi anche se non di molto.

Attese variabili per le Risonanze magnetiche che a marzo presentano tempi che purtroppo sono in crescita: per una Rm per colonna cervicale, toracica e lombo sacrale si è saliti da 108 giorni di febbraio ai 120 di marzo.

Le ecografie fanno positivi passi in avanti. I tempi medi di febbraio erano oscillanti tra i 3 giorni (ecografia ostetrica) e i 246 giorni (collo per linfonodi e ghiandole salivari); a marzo si va da 21 (ecocardiografia) ai 170 giorni (eco dopplergrafie degli arti inferiori arteriosa), in crescita dunque.

Profondo rosso per colonscopie e polipectomie . Qui i tempi restano alti anche a marzo: 443 giorni di media.