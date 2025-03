Pescatori, Gian Mauro Bertoia riconfermato presidente

Gian Mauro Bertoia è stato riconfermato alla guida dei pescatori del Verbano Cusio Ossola. Presidente uscente, Bertoia rimarrà in carica altri 4 anni, sino al 2028. Suoi vice saranno Umberto Grossi e Luciano Pinarel. In consiglio anche Bruno Balzani, Gilberto Dieni, Alfred Colusso, Ivan Colusso, Paolo Dematteis, Daniele Gallacci, Valter Gianello, Stefano Longoni, Roberto Masiero, Fabio Fabiani, Alessandro Maioni e Roberta Varetta.

L’elezione del nuovo consiglio direttivo della sezione provinciale dei pescatori del Vco si è svolta nella sede di Villadossola. Nel corso della riunione Bertoia ha rimarcato le difficoltà della pesca in questi anni: dal periodo covid all’attuale incertezza per la questione dei pesci alloctoni che vede bloccate le semine di trote iridee e fario. Anni che hanno visto anche la sezione pescatori impegnata nell’acquisto della sede di via Boccaccio a Villadossola e la presa in carico dell’allevamento Mittag di Domodossola.