Multe e violazioni del codice della strada: nel 2024 Verbania ha incassato 1,1 milioni di euro

Nel 2024 gli incassi complessivi dei capoluoghi di provincia piemontesi provenienti da multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada sono cresciuti del 13% rispetto all’anno precedente. È quanto emerge da un’analisi condotta da Facile.it sui dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Secondo questo rapporto, è Torino il comune piemontese che ha dichiarato i proventi più alti da multe stradali, con un totale di 61,2 milioni di euro nel solo 2024 (è al quarto posto a livello nazionale). Molto inferiore l’incasso della città di Verbania, all’ultimo posto in Piemonte con un totale di 1,1 milioni di euro. il capoluogo del Vco è preceduto, oltre che da Torino, da Alessandria (3,8 milioni), Asti (3,1 milioni), Novara (2,6 milioni), Vercelli (2,1 milioni), Cuneo (2 milioni) e Biella (1,11 milioni).

Facile.it ha calcolato anche il valore di “multa pro capite” (inteso come rapporto tra i proventi registrati nel Siope e il numero di abitanti residenti) sebbene, va specificato, non tutte le multe vengano inflitte ad automobilisti residenti e, anzi, in alcune aree turisti e pendolari contribuiscono in modo importante al dato complessivo. In questo caso, Verbania si trova al sesto posto, con una multa pro capite di 36,7 euro. A guidare ancora una volta la classifica è Torino con 71,9 euro, seguita da Vercelli (46,2 euro), Asti (42,3 euro), Alessandria (41,6 euro), Cuneo (37, 5 euro), la stessa Verbania, Biella (26,1 euro) e Novara (25,6 euro).