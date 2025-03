A Crevoladossola un incontro informativo contro le truffe

Un incontro informativo si terrà domani, venerdì 28 marzo, alle ore 16:30 nell'Aula Magna dell'Istituto "F.lli Casetti" di Crevoladossola, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle numerose truffe che si stanno verificando nel territorio, in particolare quelle che coinvolgono le persone anziane.

L'iniziativa, organizzata dal Comando Compagnia Carabinieri di Domodossola in collaborazione con i Comuni di Crevoladossola, Masera e Montecrestese, è pensata per offrire ai partecipanti le giuste informazioni e strumenti per riconoscere e prevenire le truffe più comuni, che spesso prendono di mira i soggetti più vulnerabili della comunità.

L'incontro sarà un'opportunità per dialogare direttamente con le forze dell'ordine, ricevere consigli pratici su come evitare di cadere vittime di raggiri e rafforzare il senso di solidarietà tra cittadini. La partecipazione è aperta a tutta la comunità, con particolare attenzione agli anziani, che più frequentemente sono bersagli di questi crimini. L'accesso è gratuito e senza necessità di prenotazione.