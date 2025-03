Miti in Jazz: Beatles e Joni Mitchell rivivono alla Floreanini di Domodossola

Il 28 marzo, l'Auditorium della Scuola Media G. Floreanini di Domodossola ospiterà un evento per gli amanti della musica jazz. Il Martha J. Quartet presenterà "Miti in Jazz", un concerto che celebra due delle icone musicali più influenti del XX secolo: i Beatles e Joni Mitchell. Il concerto, che avrà inizio alle ore 21, segna il secondo appuntamento della stagione di Primavera in Musica, organizzata dalla Fondazione Paola Angela Ruminelli.

Questa performance vedrà il gruppo jazz reinterpretare alcuni dei brani più celebri dei Beatles e di Joni Mitchell, due leggende che, sebbene abbiano operato in ambiti musicali diversi, hanno intrecciato le loro carriere in modo significativo, ispirandosi a vicenda e influenzando generazioni di musicisti.

Il Martha J. Quartet, formato da Martha J. (voce), Francesco Chebat (pianoforte), Giulio Corini (contrabbasso) e Maxx Furian (batteria), porterà sul palco arrangiamenti jazz unici di canzoni come "Dear Prudence", "Eleanor Rigby" e "Amelia". La performance non solo rende omaggio alla magia della musica pop, ma esplora anche il lato più sofisticato e creativo dei due giganti musicali.

Martha J., una delle voci più versatili del panorama jazz italiano, ha una carriera che spazia dal pop al jazz, con una passione profonda per la musica di Joni Mitchell e dei Beatles. Nel 1999 ha abbracciato il jazz, e da allora ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali. Francesco Chebat, noto per il suo talento al pianoforte, è uno dei più apprezzati compositori e arrangiatori italiani.

Il concerto sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, offrendo un'opportunità unica di vivere una serata all'insegna della musica di qualità. Non perdetevi questo tributo alla grandezza di due delle voci più amate della musica mondiale, trasformate dalla magia del jazz.