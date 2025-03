Via Crucis e preghiera per la pace a Villadossola

La parrocchia di Villadossola organizza per sabato 29 marzo alle 20.15 la Via Crucis per le vie della città: con partenza dalla Chiesa di Cristo Risorto.

Sempre a Villadossola lunedì 31 marzo, alle 18.15 nella chiesa del Piaggio si terrà la consueta preghiera mensile per la pace. Dal 2019 un gruppo di persone delle parrocchie di Villadossola e della Valle Antrona hanno avviato un'iniziativa di preghiera per la pace, con cadenza mensile, secondo lo stile della comunità di Sant'Egidio. Durante la preghiera per la pace vengono ricordati i luoghi di conflitto nel mondo e per ogni paese viene portato all'altare un lumino.