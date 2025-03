Federalberghi Vco, Andrea Padulazzi confermato presidente

Nella giornata di mercoledì 26 marzo si è insediato il nuovo consiglio direttivo di Federalberghi Vco, in rappresentanza delle strutture ricettive della provincia. L’associazione ha eletto come proprio presidente Andrea Padulazzi, mentre Renzo Rabaioli è il vicepresidente. I consiglieri sono Federico Bolongaro, Ugo Facciola, Alessandra Maya Ferrari, Franco Mariani, Claudio Meynet, Elena Petrulli, Marco Sabatella, Alessandra Scilligo, Thomas Schmidt, a cui si aggiungono Maurizio Zigiotti (organo di controllo), Giancesare Sonzogni e Massimo Albertella (probiviri). Tutti gli organi sociali rimarranno in carica per cinque anni.

Le votazioni hanno ribadito la volontà del consiglio di garantire a tutte le località del Vco un ruolo centrale nelle scelte strategiche del turismo, rispettando l'importanza dei comuni con maggiori presenze turistiche, ma anche riconoscendo la necessità di innovazione e sviluppo dell'intero territorio provinciale.

Durante l’incontro sono stati definiti, inoltre, i punti principali del programma quinquennale. Tra questi, in particolare, il rafforzamento del ruolo di Federalberghi di interlocutore con l’amministrazione pubblica sulle tematiche riguardanti il turismo individuando criticità e soluzioni con il supporto del consorzio maggiore per consolidare e migliorare l'offerta turistica. Secondo obiettivo, l’ascolto delle esigenze degli iscritti nell'ottica del rinnovo del contratto di secondo livello provinciale, con l'obiettivo di rafforzare la rappresentanza e il sostegno alle strutture ricettive. Infine, il superamento della stagionalità dei flussi turistici, promuovendo politiche di destagionalizzazione per distribuire l'afflusso in periodi più lunghi e diversificati, investendo su segmenti di mercato alternativi alla stagione principale.