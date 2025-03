Al via a Macugnaga la quarta edizione del Winter Mountain Rescue Course

È iniziata giovedì pomeriggio a Macugnaga la quarta edizione del Winter Mountain Rescue Course, un'attività formativa avanzata di soccorso alpino invernale rivolta a tecnici e sanitari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da tutta Italia.

Il corso è organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con la supervisione della Scuola Nazionale Tecnici e della Scuola Nazionale Medica del CNSAS. 16 coppie formate da un soccorritore tecnico e uno sanitario saranno impegnate fino a domenica 30 marzo in esercitazioni, simulati e lezioni frontali in aula sulle tecniche più avanzate di trattamento di un infortunato in terreno montano invernale.

In particolare, nella giornata di sabato si svolgerà un grande simulato di intervento in valanga che vedrà impegnate tutte le risorse disponibili in questo tipo di operazione: dall'elicottero alle unità cinofile da valanga ai droni. I partecipanti saranno chiamati a mettere in campo le proprie capacità tecniche, sanitarie e di coordinamento per risolvere situazioni complesse e altamente tempo dipendenti.

"L'obiettivo del corso - dichiara Andrea Sciolla, responsabile del gruppo sanitari del SASP - è sviluppare la capacità di integrazione tra tecnici e sanitari, un po' come lavorano in contesto ospedaliero medici e infermieri. Ogni coppia verrà formata nel contesto più complicato e stressante, la valanga, per costruire le competenze da utilizzare in ogni intervento invernale e per riportare nel proprio servizio regionale un nuovo standard operativo da trasmettere a tutti gli altri soccorritori. L'edizione dell'anno scorso ci aveva riservato condizioni di maltempo molto provanti ma realistiche. Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci presenteranno una situazione mista per trasmettere nozioni in un contesto più protetto, ma anche vedere gli allievi all'opera in un ambiente severo come l'alta montagna".