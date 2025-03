Sulle ali del ricordo: due giornate per commemorare Alessio Ghersi

Domodossola e Masera ospiteranno due giornate commemorative in onore del Maggiore Alessio Ghersi, ex pilota delle Frecce Tricolori, tragicamente scomparso il 29 aprile 2023 in un incidente aereo. L'evento rappresenterà un'importante occasione per ricordare e celebrare la vita e la carriera di un uomo che ha dedicato la propria esistenza al volo e all'Aeronautica Militare.

Una vita dedicata al volo

Nato il 26 dicembre 1988 a Domodossola, Alessio Ghersi ha mostrato fin da giovane una grande passione per l’aviazione. Dopo aver conseguito la maturità scientifica con lode presso il Liceo Spezia, è stato ammesso all’Accademia Aeronautica, avviando una brillante carriera militare.

Ha prestato servizio nel 4º Stormo Caccia Intercettori di Grosseto come pilota di Eurofighter Typhoon, partecipando a diverse missioni operative nell'ambito delle operazioni Nato. Il suo talento e la sua dedizione lo hanno portato, nel 2018, a entrare a far parte delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, dove ha ricoperto il ruolo di secondo gregario destro, noto come "Pony 5".

Il programma



Le giornate commemorative, patrocinate dalle amministrazioni comunali di Domodossola e Masera, prevedono una serie di eventi per onorare la memoria del Maggiore Ghersi attraverso testimonianze, esposizioni e momenti di raccoglimento.

Sabato 5 aprile a Domodossola la giornata inizierà presso Cappella Mellerio con l'inaugurazione di una mostra audio-video dedicata alla carriera di Alessio Ghersi. Sarà possibile ammirare documenti, fotografie e un modello radiocomandato dell’MB-339 PAN, l’aereo delle Frecce Tricolori che Ghersi ha pilotato.

Nel pomeriggio, alle ore 14:30, verrà proiettato un docu-film prodotto dalla Rai sulla Pattuglia Acrobatica Nazionale, che offrirà un’intima panoramica sulla vita e sulle imprese dei piloti delle Frecce Tricolori.

Domenica all'Aviosuperficie Chavez Marini, a Masera, la seconda giornata si svolgerà la cerimonia ufficiale. Alle ore 9:30 sarà scoperta una targa commemorativa in onore di Alessio Ghersi, collocata sul monumento dell’Air Valdossola, già intitolato agli aviatori Geo Chavez e Giuliano Marini.

Durante la cerimonia, verrà presentato un modello in scala radiocomandato dell’MB-339 PAN, realizzato da Roberto e Andrea Brignoli del 53° Club Frecce Tricolori Verbano Cusio Ossola. Saranno presenti rappresentanti delle Frecce Tricolori, amici e compagni di formazione di Ghersi, oltre a autorità civili e militari, associazioni e club aeronautici.

Le celebrazioni rappresentano un sentito omaggio a un uomo che ha fatto del cielo la sua casa. Attraverso testimonianze, esposizioni e momenti di riflessione, si intende mantenere vivo il ricordo di Alessio Ghersi e del suo contributo all’Aeronautica Militare.

L’evento è reso possibile grazie all’impegno delle amministrazioni locali, delle associazioni aeronautiche e di tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Ghersi.