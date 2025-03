L'associazione Karma lancia la nuova edizione di "Konference": incontro con Francesca Zanni

L’associazione Karma di Domodossola organizza la quarta edizione di “Konference”. L’appuntamento è fissato per venerdì 4 aprile alle 18.30 al Caveau di Domocentro in corso Dissegna per un incontro con Francesca Zanni, che dialoga con la scrittrice ossolana Arianna Giannini Tomà.

Giornalista, podcaster, coordinatrice di redazione, formatrice e correttrice di bozze freelande, Zanni ha pubblicato nel 2022 “Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi”. Grazie a quest’ultimo, che ripercorre un’inchiesta autoprodotta dalla stessa autrice, ha ottenuto il premio “Pod 24” di Radio 24 al Festivaldel Podcasting 2022 e due premi agli Italian Podcast Awards 2023.

L’ingresso è a offerta libera, gratuito per i tesserati Karma.