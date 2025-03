Patrimonio culturale: il Piemonte al 14esimo posto per tesori artistici e storici

Nonostante i numeri record registrati dal Piemonte in termini di presenze di turisti nell’anno 2024, non si può gioire altrettanto se si prende in analisi un settore in particolare, ovvero quello del turismo culturale. Secondo uno studio condotto da BonusFinder Italia, la nostra regione si piazza infatti al 14esimo posto in Italia, superando soltanto Trentino Alto Adige, Umbria, Friuli-Venezia-Giulia, Molise e Valle d’Aosta.

La classifica stilata da BonusFinder si basa sull’analisi di alcuni dati specifici: il numero di musei, il numero di siti archeologici e il numero di teatro presenti nel territorio di ogni singola regione italiana.

Il Piemonte ospita 13 musei, 145 teatri e 3 siti archeologici (a cui si aggiungono 27 università, che sono però state escluse dall’analisi in quanto meno rilevante ai fini dell'attrattività turistica e dell'esperienza culturale per i visitatori). La città con un patrimonio culturale più ricco è Torino, grazie ai suoi numerosi musei – su tutti il Museo Egizio, secondo solo a quello del Cairo - e una vivace scena teatrale con istituzioni come il Teatro Regio.

La classifica è, come prevedibile, guidata dal Lazio – basti pensare agli inestimabili tesori storici, artistici e archeologici di Roma – seguito dalla Toscana, con le sue numerose città d’arte, e la Campania, con siti archeologici come Pompei e il suo ricco patrimonio culturale.