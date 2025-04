Successo per la mostra "Cuore di pietra" a Palazzo San Francesco

Si è chiusa domenica 30 marzo la mostra "Cuore di pietra" a Palazzo San Francesco di Domodossola. È stato un successo di pubblico con centinaia di persone che ogni fine settimana hanno visitato l’esposizione che proponeva le opere di una ventina di artisti del Verbano Cusio Ossola. La mostra è stata organizzata dal Kiwanis Club di Domodossola insieme al gruppo Tosco Marmi.

Commenta Federico Spinozzi, presidente Kiwanis Club Domodossola: “Grazie ancora a tutti gli artisti per la splendida collaborazione che abbiamo avviato e che crediamo potrà continuare anche in futuro con esposizioni in altre località del territorio”. Molti di loro sono inoltre stati presenti nei giorni di apertura per guidare il pubblico alla scoperta delle opere esposte creando un’alchimia particolare tra le mura dello storico palazzo.

Prosegue Spinozzi: “La mostra ha avuto un’eco nazionale e abbiamo avuto la visita di numerose autorità kiwaniane. Dal governatore eletto Basilio Valente da Vibo Valentia a Maura Magni da Varese, Trustee international. E ancora il presidente del Club Esperia Giorgio Palma da Novara. Oltre a soci da Ghemme, Novara, Borgomanero, dalla vicina Lombardia e anche dalla Sicilia”.

La mostra aveva la finalità di raccogliere fondi per il contrasto al bullismo nelle scuole locali e altre iniziative in favore dell’adolescenza e dell’infanzia, ed è ancora possibile donare al Club Kiwanis Domodossola attraverso l’apposito fondo costituito presso la Fondazione Comunitaria Vco (i dettagli su cuoredipietra.org). Inoltre, è possibile fare offerte per aggiudicarsi le opere preferite che sono state esposte durante la collettiva. Per informazioni contattare l’indirizzo e-mail cuoredipietrakiwanis@gmail.com.