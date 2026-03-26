Kiwanis Club, conto alla rovescia per la premiazione del concorso letterario “Fiabe senza confini”

Si avvicina il momento più atteso della fiera del libro illustrato per l’infanzia promossa dal Kiwanis Club di Domodossola: sabato 28 marzo si tiene infatti la premiazione ufficiale del concorso letterario internazionale di letteratura per l’infanzia “Fiabe senza confini - dalla Domus Oxilia al cuore dei bambini”. L’evento clou del progetto kiwaniano, realizzato in collaborazione con i colleghi svizzeri del Kiwanis Club Oberwallis - che offrirà il primo premio - è in programma alle 16.00 al Collegio Mellerio Rosmini di Domodossola.

A scegliere il vincitore, tra i 26 partecipanti tra autori locali e nazionali, sarà una giuria composta da rappresentanti del mondo kiwaniano - Isabella Varese della direzione Piemonte, Massimo Stortini della divisione Umbro-Sabina e Silvia Rinaldi della divisione Lombardia e Liguria - insieme ad altri esperti del settore quali Maria Giuliana Saletta, giornalista e autrice di libri per ragazzi, Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco di Domodossola, Patrizia Taglianetti, dirigente scolastica delle scuole Milani, e Tiziana Lilò, fondatrice del blog “Diario di un baby boss”.

La giornata della premiazione sarà anticipata, alle 11.30 sempre al Collegio Rosmini, dalla presentazione dei libri solidali editi dai Kiwanis Club italiani, dedicati all’infanzia e ai progetti benefici, tra cui “U e i suoi fratelli” edito dal club domese.