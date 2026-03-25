Kiwanis Club, ultima settimana di appuntamenti con "Fiabe senza confini"

Dopo il docu-musical sui Domodossola e il concerto del White Spirit Choir, la rassegna del Marzo Kiwaniano prosegue con l’ultima settimana di appuntamenti nell’ambito della rassegna “Fiabe senza confini – dalla Domus Oxilia al cuore dei bambini”, che si concluderà sabato 28 marzo con la premiazione dell’autore vincitore del concorso internazionale di letteratura per l’infanzia, e numerose altre iniziative.

Si inizia mercoledì 25 marzo alle 17.15 nell’ex Cappella Mellerio di Domodossola con l’ultimo incontro promosso dalle Acli Vco per la rassegna “Donne al centro”, dedicato alla salute femminile a cura del dipartimento di geriatria dell’Asl Vco.

Venerdì 27 marzo dalle 9.00 alle 15.00 al Collegio Rosmini un laboratori per i bambini della scuola primaria Milani di Domodossola e della scuola dell’infanzia di Viladossola. Alle 15.00 e alle 16.00, invece, due presentazioni nell’ambito della fiera del libro illustrato per l’infanzia: “Cercasi gamba” di Irene Frigo e “Nonni Gianni e il bosco felice” di Nonna Lella. Infine, alle 17.00 nel teatro del Collegio il convegno “La consapevolezza del mio funzionamento”, dedicato a neurodivergenza e Adhd dall’infanzia all’età adulta, organizzato dall’associazione Moviment Famiglie Adhd Vco. Intervengono il dottor Luciano Luccherino, la dottoressa Sara Pezzica e la dottoressa Roberta Lodi Pasini; ospite d’onore Martina Colombari.

Sabato 28 marzo alle 10.30 alla biblioteca civica Contini il laboratorio per bambini “Il Giardino Imperfetto” a cura dell’associazione Musei d’Ossola e tenuto da Ilaria Zanellato, nell’ambito del Festival dell’Illustrazione Di-Se. Sempre sabato mattina al Collegio Rosmini la presentazione dei libri pubblicati per beneficienza dai Kiwanis Club italiani tra cui “U e i suoi fratelli”, esperienza che ha dato ispirazione al progetto “Fiabe senza confini”, edito dal Kiwanis Club di Domodossola, esperienza che ha dato ispirazione al progetto “Fiabe senza confini”. Alle 16.00, infine, la premiazione del concorso letterario. Le opere sono state valutate da una giuria composta da esponenti del Kiwanis, della cultura, dell’educazione e dell’informazione. Il primo premio è offerto dal Kiwanis Club Oberwallis, con ulteriori premi offerti da DomoBianca365.

L’intera manifestazione rientra nel Marzo Kiwaniano, seconda edizione del progetto promosso dal Kiwanis Club Domodossola in gemellaggio con il Kiwanis Club Oberwallis, con il patrocinio del Distretto Turistico dei Laghi, della provincia del Verbano Cusio Ossola e delle città di Domodossola e Villadossola, e la collaborazione della Pro Loco di Domodossola.