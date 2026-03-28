Domodossola oggi diventa una piccola Montmartre: tornano le mostre Open Air di Di-Se

Questa mattina il cuore di Domodossola cambia volto e si trasforma in una piccola Montmartre. Con le mostre Open Air del Festival dell’illustrazione Di-Se x BlitzArt, il centro storico accoglie artisti, tavole originali e creazioni dal vivo, in un’atmosfera parigina.

L’appuntamento è con la mostra-mercato “Plein Air”, iniziativa che coinvolge direttamente le vie e le piazze della città, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’illustrazione contemporanea in modo immediato e informale.

"Abbiamo circa una ventina di artisti che hanno accolto l’invito dell’Associazione Musei d’Ossola – spiega il presidente Paolo Lampugnani – provenienti non solo dalla nostra provincia ma anche da fuori. Esporranno le loro opere e, per chi lo desidera, ci sarà anche la possibilità di acquistarle".

La mostra-mercato, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Domodossola, è in programma oggi, sabato 28 marzo, dalle 10 alle 18 tra via Motta, piazza Chiossi e piazza Fontana. Un percorso a cielo aperto che porterà l’arte tra la gente, con gli artisti pronti non solo a presentare i propri lavori, ma anche a realizzarli sul momento, davanti ai visitatori.

L’evento rappresenta uno dei momenti più “popolari” del festival: una giornata pensata per incuriosire, coinvolgere e far incontrare direttamente pubblico e creativi, trasformando le strade in un laboratorio diffuso di disegno e immaginazione.

La giornata proseguirà in serata con un altro appuntamento atteso: alle 21 al Collegio Mellerio Rosmini, l’illustratore Giovanni Robustelli sarà protagonista della performance di live painting “Il respiro della montagna”, accompagnato dalla voce narrante di Marco Steiner. A seguire, la presentazione del volume omonimo, per un evento che unirà immagini, parole e suggestioni letterarie nel segno del tema di questa edizione.