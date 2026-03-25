Illustrazione protagonista a Domodossola: torna il Festival Di-Se

Si alza il sipario sul Festival Di-Se

Prende il via venerdì 27 marzo alle ore 17.30 la sesta edizione del Festival dell’Illustrazione Di-Se, organizzato dall’associazione Musei d’Ossola a Domodossola. L’inaugurazione si terrà al Collegio Mellerio Rosmini con il taglio del nastro delle mostre che vedranno protagonisti tre artisti di rilievo internazionale: Brad Holland, Gloria Pizzilli e Giovanni Robustelli.

Un appuntamento che conferma la vocazione culturale della città e la crescente importanza del festival nel panorama dell’illustrazione contemporanea.

Un weekend tra arte e creatività

Il festival entra subito nel vivo con un ricco programma per il primo fine settimana. Sabato 28 marzo, dalle 10.00 alle 18.00, il centro cittadino si trasformerà in una galleria a cielo aperto con la mostra mercato di illustrazione en plein air tra via Motta e piazza Fontana. In caso di maltempo, l’evento sarà ospitato all’interno del Collegio Rosmini.

La giornata prosegue con due appuntamenti del circuito “off”:

Ore 17.00 , da Altrove Vini e Piattini (via Briona 42), presentazione della mostra Convivio di Marco Goran Romano

, da Altrove Vini e Piattini (via Briona 42), presentazione della mostra di Marco Goran Romano Ore 19.00, al Balabiott Gastro Pub (via Binda 16), presentazione di Gargantua e Pantagruele di Elisa Macellari

Live painting tra disegno e narrazione

Gran finale della giornata sabato alle ore 21.00 all’Auditorium Bertamini del Collegio Rosmini, con un suggestivo live painting di Giovanni Robustelli accompagnato dalla voce narrante di Marco Steiner, storico collaboratore di Hugo Pratt.

Un incontro tra arti visive e racconto che promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva e originale.

Un festival diffuso in città

Il Festival Di-Se si conferma un evento diffuso, capace di coinvolgere spazi istituzionali e luoghi della quotidianità, creando un dialogo diretto tra artisti e pubblico. Mostre, incontri e performance trasformano Domodossola in un punto di riferimento per appassionati, illustratori e curiosi.