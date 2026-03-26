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Villadossola | 26 marzo 2026, 16:38

Un disavanzo di 29 mila euro nel 2025 per La Fabbrica

Riguarda tutte le attività svolte: dal teatro alla musica, dalla danza alle mostre d'arte e alle presentazioni letterarie

Un disavanzo di 29 mila euro nel 2025 per La Fabbrica

Presenta un disavanzo di 29.660  euro il conto consuntivo 2025 del Centro culturale La Fabbrica di Villadossola.  E’ questo il bilancio delle attività  culturali svoltesi al centro culturale: dal teatro alla musica, dalla danza alle  mostre d'arte e alle presentazioni letterarie.

La stagione 2025 ha registrato uscite per un totale di 140.828 euro, di cui 116.702 per il progetto annuale  e 24.125 di spese generali. Le entrate sono state pari a 111.167  euro, di cui 24.314 di contributi, 5.974 di erogazioni, 40.266 di incassi, 8.504 di sponsorizzazioni e 54.030 di altre entrate.

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