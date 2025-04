Al Castello di Vogogna il laboratorio "Disegniamo l'arte" dedicato ai bambini

È in programma per domenica 13 aprile il laboratorio creativo “Disegniamo l’arte”, promosso da Abbonamento Musei in diversi musei in Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Tra le realtà aderenti anche il Castello Visconteo di Vogogna, dove i bambini saranno accompagnati alla scoperta della storia e dei segreti della Testa celtica di Dresio, nota anche come “Mascherone”. L’edizione 2025 dell’iniziativa è infatti dedicata al tema “Segreti svelati. Misteri e curiosità nascosti nei musei”: i partecipanti al laboratorio potranno dare sfogo alla fantasia nel raccontare la storia del più prestigioso reperto conservato all’interno del castello.

Il laboratorio ha una durata di circa 45 minuti e sono disponibili diverse fasce orarie: alle 11.00, alle 14.00, alle 15.00 o alle 16.00. Il costo è di 3 euro più l’ingresso al castello, ridotto a 4 euro per i ragazzi e gratuiti per i residenti a Vogogna o per i possessori di Abbonamento Musei.