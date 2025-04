Vallese: manutenzione sulla A9, chiuso il tunnel Gamsen

Chiuso il tunnel Gamsen sulla A9 tra Visp e Briga. Nel tunnel saranno eseguiti anche interventi di manutenzione sulle attrezzature operative e di sicurezza. A chiusura riguarderà due notti: il 7-8 aprile e l’8- 9 Aprile, dalle ore 20:00 fino alle ore 5:00, poi altre due notti il 9 - 10 e 10-11 aprile sempre dalle ore 20:00 fino alle ore 5.00.

Per tutte e quattro le notti il ​​traffico verrà deviato sulla strada cantonale.

Le gallerie lungo le strade nazionali vengono pulite regolarmente in Svizzera. Interventi che riguardano la pulizia delle pareti e l'illuminazione per garantire una maggiore sicurezza per gli utenti della strada. Questa settimana verrà pulita la galleria Gamsen sulla A9 tra Visp-Ost e Brig-Glis.