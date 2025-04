A Premosello la "Caccia all'uovo d'oro"

La Primavera è nell'aria, la Pasqua si avvicina e la Pro Loco di Premosello Chiovenda offre l’occasione per trascorrere una giornata divertente nel paese organizzando la “Caccia all'uovo d'oro”. L'evento è organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la “Scuola Materna Rossi”. Il ritrovo sarà il 13 aprile alle 14.30 in piazza Bolzani.

La caccia alle uova sarà per le vie del paese il pomeriggio prevede, inoltre, laboratori creativi, una dolce sorpresa e merenda per tutti. La quota di partecipazione è di 5 euro. I bambini sotto i 7 anni dovranno essere accompagnati.