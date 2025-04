Druogno ospita il Premio Info-Point: un viaggio tra le meraviglie della Valle Vigezzo

Si accende l'attesa per l'Educational del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024, un appuntamento imperdibile che ogni anno unisce giovani talenti e realtà locali in un viaggio alla scoperta delle potenzialità delle montagne per un futuro sostenibile. Il concorso, che celebra la settima edizione, porta quest'anno i primi dieci classificati nelle due categorie del bando a Druogno il 8 e 9 aprile, per due giorni di esperienze, incontri e riflessioni sulle soluzioni montane.

Il tema scelto per questa edizione, "Soluzioni montane per un futuro sostenibile", si inserisce nel quadro delle celebrazioni della Giornata Internazionale della Montagna 2024, promossa dall'Onu. Durante l'Educational, i partecipanti avranno la possibilità di esplorare l'Azienda Agricola Valentina Ramoni a Malesco, dove incontreranno la giovane imprenditrice agricola che racconta il suo impegno per un'agricoltura sostenibile, e di visitare le iniziative culturali di Santa Maria Maggiore, in compagnia della responsabile dell'Ufficio Cultura, Monica Mattei. Un'occasione unica per approfondire la cultura e le tradizioni locali.

Inoltre, si terrà il laboratorio "Come cambiare il mondo a piccoli passi" a cura di Enrico Tarò e Francesca Perlo dell'Associazione Culturale Noau. Un'opportunità per stimolare la creatività dei partecipanti e riflettere su come le azioni quotidiane possano contribuire a un futuro più sostenibile. I risultati del laboratorio saranno presentati sabato 10 maggio presso la Sala Falcioni di Domodossola.

Il 9 aprile, alle ore 12:00, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024, con la presenza di Stefano Chelo, referente del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, che premierà i giovani talenti insieme alla presidente di Ars.Uni.Vco Ets, Stefania Cerutti.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 15:30, si inaugurerà la mostra "Carlo Bossone, vita di montagna tra colori e sapori", una mostra multisensoriale che esplora l'arte e la cultura di montagna attraverso una nuova lente. L’esposizione, realizzata in collaborazione con l’Istituto Rosmini International Campus, sarà visitabile fino al 4 maggio 2025, e offrirà un’esperienza coinvolgente per tutti i sensi, ispirata alla figura del pittore Carlo Bossone.

Questo evento rappresenta non solo una riflessione sulla sostenibilità ambientale, ma anche un'opportunità di crescita e di valorizzazione delle risorse culturali del territorio, rafforzando i legami tra le nuove generazioni e le tradizioni alpine.

Il Premio Info-Point Leggere le Montagne 2024 è realizzato grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco e degli sponsor di progetto, in collaborazione con il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e molte altre realtà locali, con l’obiettivo di promuovere un futuro più consapevole e responsabile per le montagne e per chi le abita.