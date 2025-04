Il Piedimulera ritorna in Promozione

Finalmente è arrivata anche la conferma della matematica, il Piedimulera si aggiudica il campionato di Prima Categoria 2024/25, e lo fa con pieno merito: e non poteva esserci conferma più chiara della vittoria esterna in casa dell’unica avversaria rimasta, il Bagnella. Nemmeno la formazione di Izzillo ha potuto frenare la corsa inarrestabile dei gialloblù, capaci di dominare il girone di ritorno con 12 vittorie in 13 partite, e di fare il vuoto dopo un girone di andata molto equilibrato.

La partita di Bagnella per il Piedimulera ha avuto uno svolgimento simile alla sfida di sette giorni fa con la Virtus Villa: primo tempo chiuso sullo 0-0, risultato sbloccato a inizio ripresa (stavolta con Elca su rigore) e doppio vantaggio a chiudere i conti, ad opera di Lavelli. E poco importa se gli arancioneri si sono rifatti sotto con la rete di Salzano : alla fine è vittoria per 2-1 e trionfo in campionato per la squadra di mister Poma.

Raggiante il presidente Beniamino Tomola: “Siamo contentissimi, è stata la vittoria di tutta la squadra, dei giocatori, del mister, dello staff e dei dirigenti, di tutti quelli che seguono la squadra anche in settimana, perché la partita della domenica è solo la punta dell’iceberg, dietro c’è il lavoro di tutti, per essere sempre sul pezzo e ottenere i risultati”.

Avevate promesso di tornare presto in Promozione, ce l’avete fatta: “Quando a maggio 2023 siamo retrocessi, ci siamo ripromessi di tornare entro due anni, e così è stato, ma non sono stati due stagioni facili: l’anno scorso siamo partiti quasi da zero, con pochi giocatori rimasti e la squadra da rifare, abbiamo iniziato male e non è bastato un ottimo girone di ritorno. Quest’anno abbiamo aggiunto qualche pedina su un’intelaiatura già molto buona, ed è andata bene. Non si vede spesso vincere il campionato di Prima con 11 punti di distacco, oltretutto contro avversarie di grande valore: credo che le squadre che parteciperanno ai playoff, così come noi, non avrebbero sfigurato in categoria superiore”.

State già pensando a come muovervi per il prossimo campionato di Promozione? “Ora pensiamo a festeggiare e a goderci questo momento, poi ci metteremo a ragionare sulla prossima stagione: eravamo talmente focalizzati sull’obiettivo che non abbiamo pensato ad altro fino ad ora. L’anno prossimo cambia tutto, anche per la regola dei giovani, che io trovo assurda e non condivido assolutamente, ma ripeto abbiamo tempo per programmare il nostro mercato”.

Oltre a perdere la partita, il Bagnella perde anche la seconda piazza: il Gravellona San Pietro espugna il campo della Varzese in rimonta con un 3-2 ricco di emozioni e si porta al secondo posto solitario. I divedrini si erano portati sul doppio vantaggio con Giovanna e Antongioli, e pregustavano già la salvezza, che con una vittoria sarebbe stata pressoché certa. Gli arancioneri di Agostini però si confermano squadra solida e cinica, approfittano delle disattenzioni difensive dei granata e ribaltano il risultato con il rigore di Fioretti a fine primo tempo, e i gol di Bionda e Caretti nella ripresa.

Torna a sorridere anche la Virtus Villa, che in casa supera l’Agrano per 2-1 al termine di un match intenso e non semplice. I granata di mister Lopardo sono praticamente salvi e giocano con tranquillità, forse troppa perché i biancoazzurri di mister Giampaolo partono fortissimo e sbloccano subito il risultato con Guerra dopo due minuti. Nella ripresa però gli omegnesi trovano il gol del pareggio, firmato da Scalabrini. I virtussini hanno più bisogno dei tre punti e si portano in avanti, trovando il gol partita al 71’ con Pasin: è una rete importante, che vale l’aggancio al Momo (sorprendentemente sconfitto a Carpignano) e tiene a distanza l’insidiosa Cannobiese, che ha due soli punti in meno.

Proprio la Cannobiese prosegue il suo momento positivo, andando a conquistare tre punti fondamentali per restare aggrappata al treno dei playoff sul campo del Sizzano. I biancorossi lacuali passano con un rigore di Petagine nel primo tempo, subiscono il pareggio novarese nella ripresa, ma in extremis al 93’ trovano il guizzo decisivo con Tonsi. Gli uomini di Pettinaroli dimostrano grande carattere e sanno di avere buone chances per arrivare nelle prime cinque, magari sfruttando lo scontro diretto di domenica prossima tra Momo e Virtus Villa.

Giornata da incorniciare per il Vogogna, che travolge per 4-0 il malcapitato Fondotoce. I ragazzi del presidente Casile dominano in lungo e in largo, ritrovando brillantezza e concretezza sotto porta, e segnano con Valci, Riva, Fernandez nel primo tempo, e con Forni nella ripresa. Una vittoria che vale il sorpasso sul Sizzano e che rilancia gli uomini di mister Castelnuovo nella corsa per la salvezza diretta. Male invece i neroverdi verbanesi, che incassano la sedicesima sconfitta stagionale e restano fermi a quota 24, e che soprattutto fanno una fatica tremenda a segnare: gli uomini di Sena dovranno ritrovare compattezza e capacità realizzativa per affrontare al meglio i playout.

Risultati:

Virtus Villadossola - Agrano 2 - 1; Sizzano - Cannobiese 1 - 2; Vogogna - Fondotoce 4 - 0; Varzese - Gravellona San Pietro 2 - 3; Carpignano - Momo 2 - 1; Bagnella - Piedimulera 1 - 2; Valduggia - Quaronese 1 - 5; Serravallese - Romagnano 3 - 0

Classifica:

Piedimulera 66 - Gravellona San Pietro 55 - Bagnella 54 - Virtus Villadossola 52 - Momo 52 - Cannobiese 50 - Carpignano 39 - Quaronese 35 - Agrano 35 - Varzese 32 - Romagnano 31 - Vogogna 30 - Sizzano 30 - Fondotoce 24 - Serravallese 23 - Valduggia 17