Juve Domo corsara a Feriolo, l’Ornavassese stende il Gattinara

Sabato sera da incorniciare per la Juventus Domo, che espugna il campo del Feriolo con una rimonta di carattere e sale al terzo posto, agganciando la Fulgor Chiavazzese. Nell’anticipo serale del “Galli” finisce 2-1 per i ragazzi di mister Nino che, dopo essere passati in svantaggio al 7’ per un rigore trasformato da Cherchi, non si sono scomposti e hanno ribaltato la gara con le reti di Manfroni a fine primo tempo e Aglio nella ripresa. Gli ossolani dimostrano ancora una volta grande concretezza in trasferta, e rilanciano la propria candidatura per la terza piazza, che vorrebbe dire giocare il primo turno playoff in casa.

Per i lacuali, invece, l'amarezza è doppia: alla delusione per una sconfitta casalinga e la rimonta subita dopo un ottimo avvio di partita, si aggiunge il sorpasso in classifica da parte del Cameri, vittorioso sulla Virtus Vercelli. Gli uomini di mister Porcu devono anche guardarsi le spalle, vista l’ascesa dell’Ornavassese.

Sorridono dunque gli uomini di Fusè, che compiono l’impresa battendo per 2-0 il Gattinara, e si rilanciano nella corsa salvezza. L’Ornavassese gioca una partita accorta e cinica, trovando il vantaggio con Garoni nel primo tempo e chiudendo i conti con Modesti su punizione nella ripresa. I neri proseguono il loro ottimo girone di ritorno: adesso l’Omegna ultimo in classifica è a meno tre punti, e domenica prossima c’è proprio Ornavassese-Omegna, sfida decisiva per evitare la retrocessione diretta.

Soddisfatto l’allenatore ossolano Adolfo Fusè: “Bella prestazione dei ragazzi, abbiamo interpretato davvero bene la gara, anche considerando il valore degli avversari, che si giocavano le ultime chances di playoff. Siamo stati bravi a creare delle buone opportunità, e a concedere molto poco al Gattinara. Sono contento, oggi saremmo ai playout, ma sappiamo che è ancora tutto da conquistare: intanto dobbiamo tenerci dietro l’Omegna, e poi non dobbiamo aumentare la forbice di punti che ci divide dalla Union Novara. Il match contro l’Omegna sarà di sicuro fondamentale e anche molto difficile visto che anche loro hanno l’acqua alla gola, ma è già da un po’ di giornate che non ci possiamo più permettere passi falsi”.

Discorso diverso per l’Omegna, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro l’Union Novara, in uno scontro diretto che avrebbe potuto rilanciare i rossoneri. I nigoglini, ben organizzati ma poco incisivi, sprecano un’occasione importante per tenere il passo dell’Ornavassese e ridurre le distanze dal quintultimo posto, in ottica playout. Gli uomini di Piemontesi restano ultimi, e tra due domeniche a Ornavasso devono vincere per sperare ancora in un miracolo salvezza.

Risultati:

Dufour Varallo - Città Di Cossato 0 - 1; Arona - Orizzonti Canavese 4 - 0; Montanaro - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 0 - 3; Ivrea - Fulgor Chiavazzese RV 1 - 0; Ornavassese - Gattinara 2 - 0; Feriolo - Juventus Domo 1 - 2; Omegna - Union Novara 0 - 0; Cameri - Virtus Vercelli 1 - 0

Classifica:

Città Di Cossato 62 - Ivrea 60 - Juventus Domo 57 - Fulgor Chiavazzese RV 57 - Arona 48 - Gattinara 46 - Montanaro 40 - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella 38 - Virtus Vercelli 37 - Orizzonti Canavese 32 - Dufour Varallo 30 - Union Novara 28 - Cameri 25 - Feriolo 23 - Ornavassese 22 - Omegna 19