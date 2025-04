Meteo, pioggia in arrivo sul Vco nel fine settimana

Al termine di una settimana con temperature non ancora primaverili, caratterizzata da giornate fresche e con qualche nube, le condizioni meteo sul territorio del Vco non migliorano nemmeno nel fine settimana del 12 e 13 aprile. Secondo quanto previsto da Datameteo, infatti, nel weekend sono attese giornate nuvolose e con rovesci di pioggia.

Nella giornata di sabato 12 aprile il cielo sarà coperto, con qualche precipitazione attesa in tarda serata e le temperature comprese tra i 10 e i 19 gradi; pioggia più intensa, invece, domenica 13 aprile, con le precipitazioni che saranno presenti per tutta la giornata. Anche le temperature si abbassano notevolmente, con la minime intorno ai 10 gradi e le massime che non supereranno i 14 gradi.