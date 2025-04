La Cinefoto ospita le immagini di Valeria e Giuseppe Nicolini

Nuovo appuntamento con la fotografia d’autore alla sede dell’associazione La Cinefoto. Venerdì 11 aprile, alle ore 21, protagonisti della serata saranno Valeria e Giuseppe Nicolini, coppia appassionata di viaggi e obiettivi, che proporranno al pubblico un suggestivo racconto visivo a “quattro mani”.

Le immagini in programma accompagneranno gli spettatori tra le atmosfere selvagge della Scozia e le luci irreali delle isole Lofoten, in Norvegia, luoghi esplorati e immortalati con cura e sensibilità.

In aggiunta, i due fotografi presenteranno alcune delle loro realizzazioni in time-lapse, una tecnica che consente di catturare il passaggio del tempo in modo accelerato, trasformando eventi lenti e impercettibili in spettacolari sequenze dinamiche. L’ingresso è libero.