Dazi americani, Confartigianato: "“La pausa decisa da Trump serva per costruire una negoziazione europea”

“Gli stop and go non fanno bene al mercato e al lavoro di milioni di imprese e famiglie. Ma ora la moratoria decisa da Trump deve servire a costruire le condizioni per una negoziazione comune europea”. È il commento del presidente di Confartigianato Marco Granelli all’annuncio del presidente degli Usa di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci.

“È necessario – sottolinea Granelli – che il Governo italiano spinga la Commissione Ue ad individuare, da un lato, le migliori condizioni possibili con gli Usa, ma dall’altro lato a costruire una strategia di intervento a sostegno del sistema produttivo, individuando un “quadro temporaneo di intervento” all’interno del quale prevedere le fonti necessarie a sostenere le imprese e a prevenire le crisi di liquidità, spingendo anche l’autorità di vigilanza bancaria europea a trovare ogni utile spazio di manovra e le giuste deroghe alla normativa vigente”.