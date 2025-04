Raccolti in Ossola 150 litri di olio per aiutare le Cucine popolari di Bologna

Sono 150 i litri di olio raccolti a Villadossola per aiutare le Cucina Popolari di Bologna. Grazie all’adesione di molte persone, la Fondazione Novecento ha potuto donare alle Cucina bolognesi 150 litri di olio Evo. ‘’Grazie a tutti per l’aiuto’’ dice Giuseppe Calandra della Fondazione. Da alcune settimane, infatti, Roberto Morgantini, villadossolese trapiantato a Bologna, aveva lanciato un appello affinché si donasse olio per cucinare alla Cucine popolari, nate proprio da una idea maturata durate le nozze di Roberto e della moglie Elvira. La coppia allora chiese non regali ma fondi per iniziare a creare una mensa per i poveri a Bologna. Solo durante quei giorni di festa vennero raccolti 70 mila euro, somma base per dar vita alle mense. Un progetto che si è via via ampliato: oggi le Cucine Popolari sono quattro. Cucine che distribuiscono 156 mila pasti l’anno, una media di 600 al giorno, tutti i giorni, Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto compresi.