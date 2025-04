Conti in ordine per la Provincia, ma ritardi nei fondi Pnrr: anticipati i contributi alle imprese

I conti della Provincia tornano ma lo Stato è in ritardo nella liquidazione dei fondi Pnrr. “Abbiamo anticipato noi i soldi per le opere eseguite alle imprese”, ha detto il presidente, Alessandro Lana, presentando lo schema di rendiconto 2024 in Consiglio provinciale. Anticipi che non pregiudicano la situazione finanziaria dell’ente che ha chiuso l’esercizio 2024 con un avanzo di 2.490.421 euro.

La voce più rilevante della variazione al bilancio varata con decreto del presidente è relativa allo spostamento dei contributi regionali per l Ciclovia del Lago Maggiore per il triennio 2025-27. Slitta a quest’anno il contributo di 1.500.000 previsto per il 2024, 4.500.000 ciascuno per il 2026 e il 2027. Rendiconto e variazione sono stati approvati dalla maggioranza, astenuta la minoranza di Progetto Vco.

Sarà una commissione composta dal presidente Lana, da Davide Carigi e Rino Porini per la maggioranza, Gianni Morandi e Mimma Moscatiello per la minoranza a trattare sulla proposta di legge regionale sulla specificità montana del Verbano Cusio Ossola e sull’assegnazione dei canoni idrici. Proposta, ha informato il Consiglio Lana, inviava nei giorni scorsi dal presidente del Consiglio regionale Davide Micco. L’ha deciso all’unanimità il Consiglio provinciale.

Sull’utilizzo dell’auditorium del liceo Gobbetti, oggetto di un’interrogazione presentata da Mimma Moscatiello e Gianni Morandi, “ho già convocato una riunione con la dirigenza scolastica, il comune di Omegna e le associazioni interessate all’utilizzo subito dopo Pasqua”, ha risposto Lana per poi aggiungere: “E’ chiaro che prioritarie saranno le esigenze della scuola”.