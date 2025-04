Pallavolo, Pediacoop h24 batte Ovada e raggiunge il terzo posto in classifica

Che spettacolo la Pediacoop H24 Domo che davanti ad un palazzetto gremito domenica sera ha battuto la corazzata Ovada (seconda in classifica e dietro solo all’inarrivabile Pavic Romagnano) per 3 a 1 raggiungendo così, dopo mesi di inseguimento, la terza posizione in classifica. Un match di altissimo livello quello andato in scena domenica al Palaraccagni con Ovada e Domo che hanno “combattuto” per quasi due ore dando vita ad uno spettacolo sportivo che ha entusiasmato i tanti presenti ad assistere al match.

La partita è stata in equilibrio fino all’ultimo, caratterizzata da continui capovolgimenti di “fronte”, scambi lunghissimi, difese incredibili e agonismo.Coach Nardin decide di partire nel primo set con Boschi in regia, opposto Kurochkin, schiacciatori De Grandis e Livera, centrali Maiello A. e Sirocchi, libero Mancuso. Sono gli ospiti a partire subito forte con un parziale di 4 a 0 che costringe Domodossola all’inseguimento. I padroni di casa però impattano a metà parziale e poi mettono la freccia dopo il 16 pari portandosi due punti in vantaggio. Sul 22 a 20 però un paio di ingenuità permettono ad Ovada di chiudere a proprio favore il set 22 a 25.

La risposta degli ossolani però non si fa’ attendere e nel secondo parziale la squadra di casa riduce il numero di errori e impatta vincendo con il medesimo punteggio (25 a 22). Nel terzo set Domo parte ancora fortissimo e inizia a condurre con un buon margine. Ovada però è squadra completa e con ottime individualità; grazie ad un paio di cambi gli alessandrini tornano nel set e pareggiano i conti sul 22 pari. Entra il giovane talentuoso Maiello S. (classe 2008) per dare manforte in ricezione e difesa. L’ingresso sortisce l’effetto sperato; Domo chiude 27 a 25 grazie ad un ace di Boschi. Nel quarto ed ultimo set Ovada subisce il contraccolpo psicologico della sconfitta del set precedente. Domo gioca in scioltezza e chiude 25 a 20.

La prestazione di domenica conferma l’ottimo stato di forma dei domesi che possono contare su una rosa completa ed interscambiabile in tutti i ruoli. La vittoria contro Ovada è la settima consecutiva e ora gli ossolani sono terzi in classifica quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato.