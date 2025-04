Impianti di riscaldamento accesi oltre il 15 aprile, ma per poche ore al giorno

Il comune di Domodossola ricorda ai cittadini che, essendo la città inserita in zona climatica E, gli impianti di riscaldamento possono essere accesi dal 15 ottobre e fino al 15 aprile per un totale di 14 ore giornaliere. Al di fuori di questo periodo, in presenza di situazioni climatiche che lo giustifichino, rimane la possibilità di accendere gli impianti, ma per non più di 7 ore al giorno, anche frazionate, senza che sia necessaria alcuna ordinanza da parte dell’amministrazione comunale. Dovranno tuttavia essere sempre rispettati i valori di temperatura massimi consentiti dalla normativa vigente.

Sono esclusi da queste limitazioni gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole materne, asili nido, ospedali, case di cura, alberghi, pensioni, piscine, saune e in generali tutti gli edifici e/o strutture di cui al c. 5 dell’art. 4 del D.P.R. n. 74/2013.

Si ribadisce che limitare il più possibile i consumi energetici contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e a ridurre le concentrazioni degli inquinanti in atmosfera. Si ricorda infine che una corretta manutenzione degli impianti e la buona pulizia degli stessi, non solo ne favoriscono l’efficienza ma contribuiscono anche alla riduzione dei consumi energetici.