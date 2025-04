La regione investe 4 milioni per le infrastrutture telefoniche, Uncem: "Passo importante contro il divario digitale"

"Mentre tra zone urbane e aree montane del Paese il divario digitale continua a crescere e non sempre occupa il giusto posto nelle agende politiche, la regione Piemonte segna un punto importante. Investendo 4 milioni di euro sulle infrastrutture, e in particolare su nuovi pali per la telefonia mobile. Un tema che attenzioniamo da dieci anni, e che vede ormai arrivare a 4.700 le segnalazioni in Italia di zone con mancanza di segnali per il telefono cellulare. Oltre 500 solo dal Piemonte”. Così, in una nota, Marco Bussone, presidente nazionale Uncem. “Che la regione Piemonte, unica dopo l’Emilia-Romagna, investa 4 milioni di euro di fondo nazionale montagna per nuovi ripetitori è veramente significativo. Di esempio. Le infrastrutture, da progettare e da costruire, andranno a completamento del Piano Italia 5G in fase di realizzazione, finanziato dal Pnrr, che prevede la costruzione di 100 impianti in Piemonte, oltre 1200 in Italia. Investire sulla riduzione del divario digitale, e in particolare sui segnali per la telefonia mobile, è strategico. Ci crediamo e siamo pronti a lavorare con l'assessore Marco Gallo, con il presidente Uncem Piemonte Roberto Colombero, con il settore regionale montagna guidato da Chiara Musolino, per individuare le aree dove realizzare nuove infrastrutture. Lo Stato, con la regione e i comuni, arrivano dove gli operatori di telefonia non arrivano. Questo è il punto vero".