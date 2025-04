I problemi della stazione di Domodossola al centro di un incontro in prefettura

Lunedì 14 aprile, presso la Prefettura di Verbania, si è tenuto un incontro alla presenza del Vicario del Prefetto dott. Gerardo Corvatta, che ha visto coinvolte le organizzazioni sindacali confederali e di categoria di Cgil, Cisl, Uil e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), per affrontare le criticità relative all’accessibilità e allo stato delle strutture della stazione ferroviaria di Domodossola.

I rappresentanti del sindacato avevano già denunciato da tempo le problematiche che sono rimaste ad oggi tali. Sono state ribadite sia l'importanza che la centralità ricoperte dalla stazione internazionale di Domodossola per le migliaia di lavoratrici e lavoratori con i conseguenti problemi che ricadono sulla loro quotidianità nel merito del trasporto e dell'accesso alla stazione sia da punto di vista del "biglietto da visita", verso i turisti ma anche la cittadinanza, che non è certamente positivo per un territorio che ha fatto del turismo un pezzo consistente del proprio sviluppo. Durante il confronto sono state evidenziate le carenze infrastrutturali: in particolare, il mancato funzionamento degli ascensori da diversi anni, con conseguente disagi per le persone a mobilità ridotta (Pmr) di accedere autonomamente ai servizi ferroviari, la mancanza di interventi strutturali, come l’adeguamento dell’altezza dei marciapiedi per agevolare la salita sui treni, nonché infiltrazioni d’acqua dalle pensiline che, raggiungendo il sottopasso, lo allagano diventando fonte di pericolo per la sicurezza dei viaggiatori. Rfi si è presa l'impegno di predisporre un piano di progettazione e intervento che, a partire da giugno e con termine previsto entro la fine del 2025 sia finalizzato alla sostituzione degli ascensori esistenti, sul primo, secondo e terzo binario ed al miglioramento complessivo dell’accessibilità alla stazione di Domodossola.

Le organizzazioni sindacali esprimono apprezzamento per la condotta del tavolo da parte del Vicario del Prefetto volta alla ricerca di soluzioni e per l’attenzione dimostrata al tema. Nel confidare che gli interventi annunciati da Rfi possano trovare concreta attuazione nei tempi più brevi, a beneficio dell’utenza, dei lavoratori e della cittadinanza tutta, continueremo a monitorare lo sviluppo degli impegni assunti da Rfi.

Cgil-Cisl-Uil