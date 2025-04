Sostegno alle famiglie, dal comune di Villadossola quasi 58mila euro per il pagamento degli affitti

Il comune di Villadossola ha approvato la graduatoria definitiva dei partecipanti al bando per l’attivazione di misure di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione. Per stilare la graduatoria è stato preso in considerazione il punteggio ottenuto sulla base dei requisiti necessari: per un punteggio maggiore o uguale a 20 il contributo sarà di 700 euro, tra 10 e 19 sarà di 600 euro, mentre tra 5 e 9 sarà pari a 500 euro.

Il bando è stato predisposto nell’ambito del progetto “Reti territoriali contro la povertà - Codice progetto 2022-3330” finanziato dalla fondazione Cariplo che ha come capofila la parrocchia di Domodossola e come partner il comune di Villadossola, il comune di Domodossola e il Ciss Ossola.

Visto il notevole numero di istanze pervenute e considerata la difficoltà di molte famiglie a sostenere le spese indispensabili per il mantenimento del proprio nucleo, in particolare le spese legate alle locazioni dell’abitazione principale, il comune di Villadossola ha integrato il finanziamento della fondazione Cariplo pari a 21.000,00 euro con ulteriori 57.986,00 euro.

L’amministrazione comunale ha voluto adottare uno strumento di sostegno economico che consente di sanare e affrontare le morosità o prevenire le stesse a favore di tutti i nuclei familiari residenti a Villadossola che, in possesso dei requisiti previsti dal bando alla data di scadenza, si sono sottoposti alle verifiche amministrative e all’indagine del servizio sociale professionale del Ciss Ossola rivolto a valutare la condizione socioeconomica.

Nei prossimi giorni gli uffici comunali provvederanno all’erogazione dei contributi secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Comune di Villadossola.