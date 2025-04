Trenta interventi dei Vigili del fuoco in Ossola FOTO

Sono stati circa 30 gli interventi dei vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola nella giornata di oggi a causa delle abbondanti precipitazioni cadute sul nostro territorio.

Le criticità maggiori in Ossola a causa di frane e smottamenti. A Villadossola sulla strada provinciale per Tappia nel Comune di Villadossola, una frana ha interrotto completamente la viabilità principale per raggiungere la frazione e per questo motivo 20 persone e 5 animali domestici, cani, sono stati evacuati ed è stata loro trovata una sistemazione temporanea di emergenza.

Nel comune di Beura Cardezza 11 persone hanno trovato ospitalità da parenti a causa dell'esondazione di un corso d'acqua che ha invaso la via Domodossola e la via Corsica e per ragioni di sicurezza è stata necessaria la loro evacuazione. I vigili del fuoco in queste ore stanno provvedendo a mettere in sicurezza due persone di nazionalità olandese rimaste isolate nella borgata di Anzuno nel comune di Domodossola.

Numerosi anche gli interventi di taglio alberi e svuotamento di seminterrati e cantine in Ossola. Chiusa la ferroviaria a Preglia sulla linea Milano Domodossola Sempione.