Conto alla rovescia per la Fabbrica di Carta: ospiti d'onore Andrea Vitali e Roberto Morgese

Dopo la rivoluzione dello scorso anno, anche per il 2025 la Fabbrica di Carta conferma la nuova formula: non più un salone del libro, ma un festival letterario. L’edizione numero 27, dal titolo “Inizia il futuro!”, è in programma dal 27 aprile al 1° maggio al centro culturale La Fabbrica di Villadossola e offrirà spazi di approfondimento, incontri con autori nazionali e locali, una mostra, un laboratorio dedicato ai più giovani, oltre ad un’esposizione di tutti i libri di ogni autore che partecipa alla rassegna.

Come di consueto, la rassegna prevede numerosi incontri con autori locali ma anche nomi di livello nazionale. Tra questi ultimi, è atteso l’intervento di Roberto Morgese, insegnante e scrittore per bambini e ragazzi: mercoledì 30 aprile alle 15.00 è in programma la presentazione del suo libro “Lo strampalatissimo diario di Tutankhamon” di Storybox edizioni.

Altro ospite illustre sarò Andrea Vitali, che chiuderà la manifestazione giovedì 1° maggio alle 21.00. Lo scrittore ed ex medico presenta il suo ultimo libro, da poco arrivato nelle librerie, “La profezia del povero Erasmo”, edito da Rizzoli.

Il programma completo degli appuntamenti sarà pubblicato prossimamente, ma è già stato annunciato che durante la serata inaugurale, domenica 27 aprile alle 21.00, al termine dei saluti delle autorità sarà presentato il libro “Vco in giallo”, edito dall’associazione Libriamoci, che raccoglie cinque gialli di altrettanti autori locali, Mario Borgnis, Marica Cerini, Alessandro Chiello, Erica Gibogini e Maria Elisa Gualandris.

Tante anche le novità previste per questa 27esima edizione. Lunedì 28 aprile alle 15.15 si tiene il laboratorio “Il futuro dello sport sociale per i giovani”, a cura di Vedogiovane ed Eurodesk provincia del Vco nell’ambito del progetto Erasmus “Out&In”. Inoltre, la visita alla Fabbrica di Carta sarà arricchita da una mostra dal titolo “Con un libro…”, che raccoglie numerose opere tutte accomunate dal tema dei libri, nella quale le pagine vengono declinate in forme diverse per dare vita a opere e installazioni. Queste ultime sono a cura di artisti locali e dai ragazzi del Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per persone con disabilità di Pieve Vergonte – Ciss Ossola.

Infine, un’ultima novità rivolta al pubblico: tutti i visitatori potranno partecipare al gioco “Totoincipit”, una sorta di quiz che riporta gli incipit di 13 libri: chi indovina con la formula dell’1-X-2 tipico del Totocalcio 11, 12 o 13 incipit potrà vincere una selezione di libri. Il costo di partecipazione è di 2 euro per una giocata, 4 euro per due giocate e 5 euro per tre giocate: il ricavato del gioco sarà devoluto alla Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico.