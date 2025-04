Il viceprefetto aggiunto Matteo Di Stefano ha preso servizio nel Vco

Lunedì 14 aprile il viceprefetto aggiunto Matteo Di Stefano ha assunto servizio presso la Prefettura del Verbano Cusio Ossola per ricoprire l’incarico di dirigente dell’area III “Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”.

Di Stefano, classe 1988 e originario di Roma, è laureato in giurisprudenza presso l’Università “Sapienza” di Roma e ha conseguito il master di II livello in “Parlamento e politiche pubbliche” presso la “Luiss Guido Carli” di Roma. È dottorando in scienze giuridiche presso l’Università degli Studi di Perugia.

Ha ricoperto l’incarico di funzionario presso il ministero dell’economia e delle finanze – ragioneria generale dello stato e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Coordinamento Amministrativo. Superato il concorso per l’accesso alla carriera prefettizia, dal settembre 2023 ha frequentato il corso di formazione iniziale presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno “Carlo Mosca”, svolgendo attività di tirocinio presso la Prefettura di Roma.

Nominato viceprefetto aggiunto con decreto ministeriale del 6 novembre 2024, ha svolto le proprie funzioni presso la Prefettura di Roma, fino all’attuale assegnazione a Verbania. Il viceprefetto vicario in sede vacante Gerardo Corvatta ha formulato al viceprefetto aggiunto Matteo Di Stefano i migliori auguri di buon lavoro, nonché di una proficua e reciproca collaborazione nell’interesse dell’amministrazione.