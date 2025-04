Musica e fede al Sacro Monte di Domodossola: torna la Via Crucis del Venerdì Santo

Proseguono gli appuntamenti della Settimana Santa al Sacro Monte Calvario di Domodossola, promossi dalla Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con l’Istituto della Carità – PP. Rosminiani e la Parrocchia di Calice.

Dopo il successo del Concerto per il Tempo di Passione, il prossimo appuntamento sarà la solenne Via Crucis del Venerdì Santo, 18 aprile, con inizio alle 20.30. Il percorso partirà dalla Prima Stazione in via Mattarella, fino a raggiungere la sommità del Sacro Monte.

A rendere ancora più intenso questo momento, al termine della processione, la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, diretta da Manfred Nesti, eseguirà le Sette Parole di Cristo sulla Croce nella suggestiva versione di Adriano Alberti Giani, per soprano, due oboi, archi e organo. Seguiranno l’introduzione al Miserere Filiae Mestae Jerusalem RV 638 di Antonio Vivaldi e il Miserere in do minore di Johann Adolph Hasse, con la partecipazione di Candice Carmalt (mezzosoprano), Angela Hyun Jung Oh (alto), la Corale di Calice, e il Convivio Rinascimentale con la Camerata Strumentale di San Quirico.

Un momento carico di storia: la tradizione del canto delle Sette Parole al Calvario fu introdotta nel 1831 dal P. Rosminiano Luigi Gentili, missionario in Inghilterra, e reintrodotta nel 1986 grazie a don Emilio Comper, allora Rettore del Calvario. Negli anni, compositori come R. Grisoni, C. Cavadini e R. Olzer hanno dedicato al Calvario opere originali ispirate a questo rito.

L’intera rassegna è possibile grazie al sostegno dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia di Calice, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, della Fondazione Comunitaria del Vco, della Fondazione Crt e della Città di Domodossola.