Un ritorno in grande stile quello di Elisa Longo Borghini: dopo la brutta caduta al Giro delle Fiandre – che le aveva causato una commozione cerebrale – nella giornata di oggi, 18 aprile, ha trionfato alla Freccia del Brabante, classica di un giorno che si disputa in Belgio.

La campionessa di Ornavasso ha tagliato il traguardo in solitaria davanti alle olandesi Marianne Vos e Femke Gerritse. Per Longo Borghini è la seconda vittoria consecutiva in questa gara.